МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз услышал просьбу России снять санкции с Россельхозбанка и переподключить его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки, сообщил "Известиям" представитель Еврокомиссии Петер Стано. СМИ: Россия призвала снять санкции с банка для облегчения экспорта зерна

По его словам, сейчас в объединении изучают эту возможность. При этом он подчеркнул, что любая поправка к мерам Евросоюза потребует единогласного решения всех государств — членов Совета ЕС.

Евросоюз ввел санкции и отключил Россельхозбанк от финансовой системы SWIFT в начале июня в рамках шестого пакета ограничений. Как ранее заявил замглавы МИД Сергей Вершинин, Россия будет требовать исключения РСХБ из санкционных списков, поскольку это — главный российский банк по финансированию аграрных сделок.

В интервью Стано напомнил, что санкции приняты в ответ на действия России против Украины, но "не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией".

"Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны", — сказал дипломат.

Стано добавил, что остается открытым достаточное количество платежных каналов, так как большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT, в том числе такие крупные финансовые институты, как Газпромбанк. Последний не попал под санкции, поскольку стал главным оператором для сделок в нефтегазовой сфере.

Он напомнил также, что меры ЕС прямо предусматривают отступление от санкций, которое позволяет операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, находящимися под санкциями, для сделок в сфере продуктов питания и удобрений.

Газета Financial Times 15 ноября со ссылкой на источники сообщила, что США и Евросоюз не намерены возвращать Россельхозбанк доступ к SWIFT, однако помогут установить корреспондентские отношения с американскими банками. Ситуацию для РСХБ облегчает то, что в отличие от ряда других российских банков, против него не были введены блокирующие санкции США и Евросоюза.