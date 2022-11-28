МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России открыл на своем сайте раздел о едином Социальном фонде, который заработает с 1 января, временно исполняющий обязанности главы ПФР Сергей Чирков в разговоре с РИА Новости назвал объединение социальных фондов нужным и закономерным шагом. Правительство установило единую базу для уплаты соцвзносов в 2023 году

"На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года. Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме "одного окна", — рассказали журналистам в фонде.

В ПФР уточнили, что объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств двух фондов. Создание Социального фонда снизит административную нагрузку на бизнес, расширит число категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов планируется увеличить.

Врио председателя правления ПФР Сергей Чирков в комментарии агентству отметил, что объединение ПФР и ФСС с нового года только положительно повлияет на выплаты и на процесс оказания услуг.

"Пенсионный фонд России за более чем 30-летнюю историю пережил сложную трансформацию. Из организации, отвечающей только за финансирование пенсий, стал мощнейшим социальным институтом, поддерживающим человека в течение всей жизни с момента рождения. И объединение ПФР и ФСС в 2023 году — это нужный и закономерный шаг", — подчеркнул он.