МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Власти Великобритании выделили один миллиард фунтов стерлингов в рамках новой программы по улучшению теплоизоляции домов и их энергоэффективности для экономии энергии на фоне кризиса в стране, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. Стыдная тема. Европа неудачно пошутила с ценами на газ

"Новая программа ECO+ в размере одного миллиарда фунтов стерлингов обеспечит сотни тысяч домов по всей стране новой теплоизоляцией, экономя потребителям около 310 фунтов в год", — сказано в документе.

Программа, которая будет запущена весной 2023 года и продлится до трёх лет, направлена на помощь британцам, проживающим в домах с наименьшим показателем энергоэффективности, а также самым уязвимым жителям на фоне рекордных цен на энергию, говорится в заявлении.

Утепление домов поможет сократить энергопотребление домохозяйств и их расходы на энергию, создать новые рабочие места, а также будет способствовать сокращению общего потребления энергии на 15% к 2030 году в рамках плана по обретению энергетической независимости, отмечается на сайте.

Новые меры будут включать в себя теплоизоляцию чердаков и утепление пустотных стен, помощь смогут получить британцы, которые сейчас не получают никакой государственной поддержки для улучшения жилищных условий. В будущем правительство выделит дополнительные шесть миллиардов фунтов на период с 2025 до 2028 года, сказано в документе.

Вместе с этим власти выделяют 18 миллионов фунтов стерлингов на информационную кампанию о мерах экономии энергии. В частности, британцев призывают уменьшать температуру воды в бойлере с 75 до 60 градусов Цельсия, отключать отопление в пустых комнатах и утеплять окна и двери, чтобы не допустить сквозняков. Это поможет сэкономить 160 фунтов в год, говорится в заявлении.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.

Газета Times сообщала, что премьер-министр Британии Риши Сунак рассматривает различные варианты запуска информационной кампании по экономии энергии в преддверии Рождества. Причиной такого решения стали масштабные расходы правительства для обеспечения заморозки счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов в год, после того как Ofgem объявил о повышении с 1 января максимально допустимого размера счетов на энергию для потребителей почти на 700 фунтов с 3549 фунтов до 4279 фунтов.