МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Инвестиции в коммерческую недвижимость России в 2022 году ожидаются на уровне 300 миллиардов рублей — на 23% меньше в сравнении с прошлым годом, рассказал журналистам управляющий партнер NF Group Алексей Новиков. Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз

"Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость по итогам года может составить 290-310 миллиардов рублей. При этом доля иностранного капитала не превышает 5%", — отметил Новиков.

По его словам, площадки под девелопмент продолжают лидировать, хотя их доля в общем объеме инвестиций в текущем году продемонстрировала снижение — до 45% за три квартала 2022 года против 66% по результатам прошлого года. Остальные сегменты — офисы, склады, торговые объекты и гостиницы — увеличили свою долю соответственно с 34% до 55%.

"Учитывая прогнозируемую долю площадок под девелопмент на уровне 45% от годового результата инвестирования, объем вложений в них по итогам года может составить до 130-140 миллиардов рублей", — подчеркнул Новиков.