МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Международная добывающая компания Rio Tinto Ltd сеодня сообщила, что достигла соглашения о возмещении ущерба с группой коренных жителей, чьи пещеры, расположенные в Западной Австралии, были уничтожены два года назад при создании железорудного проекта. СМИ: австрийские железнодорожники проведут общенациональную забастовку

В пещерах ущелья Джуукан присутствовали свидетельства обитания людей начиная с последнего ледникового периода, то есть 46 000 лет назад. Их уничтожение глубоко опечалило исторически исконных владельцев пещер, народы Пуути Кунти Куррама и Пиникура.

Стороны не разглашают финансовые условия договора по просьбе народов Пуути Кунти Куррама и Пиникура (PKKP).

"Ничто не может компенсировать потерю пещер ущелья Джуукан или заменить их, так что это нацеленный на последствия результат, который позволит убедиться, что в будущие годы будут какие-то положительные моменты", — указал председатель PKKP Aboriginal Corp Бурчелл Хайес.

Как заявили представители PKKP, Фонд наследия ущелья Джуукан будет ориентирован на образовательную деятельность, обеспечение финансовой независимости за счет развития бизнеса, сохранения наследия и привлечения к наследию, культуре и землям большего внимания.

Согласно PKKP, стороны находятся на продвинутых стадиях переговоров насчет совместного управления в рамках соглашений по добыче.

"Мы как компания повели себя не так, как предписывали наши ценности, и не оправдали доверие народов Пуути Кунти Куррама и Пиникура, допустив разрушение пещер ущелья Джуукан", — заявил гендиректор Rio Tinto Якоб Стаусхольм.

"Мы упорно работаем над восстановлением отношений, и я бы хотел поблагодарить народы Пуути Кунти Куррама и Пиникура, их старейшин и корпорацию за советы и руководящую роль в заключении этого важного соглашения", — говорится в отдельном заявлении гендиректора.

В Rio добавили, что переговоры насчет мер компенсации ущерба были сосредоточены не только на фонде, но и на продолжающемся восстановлении пещер и окружающей территории в ущелье.

На прошлой неделе Австралия заявила, что после проведения анализа ужесточит законы для улучшения защиты культурного наследия коренных жителей, но сроки завершения работы не указала.