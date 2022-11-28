МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Почти половина дефицита бюджета Украины в следующем году будет покрываться за счет средств Евросоюза, сообщила в понедельник замминистра финансов Ольга Зыкова. Московская область приняла закон о бюджете на 2023-2025 годы

"Почти половина дефицита (госбюджета — ред.) будет покрываться именно за счет средств ЕС", — сказал Зыкова в эфире всеукраинского телемарафона.

Кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП в сентябре. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

В начале ноября проект бюджета приняла Верховная рада. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, дефицит бюджета составит 38 миллиардов долларов. Владимир Зеленский подписал документ на прошлой неделе.