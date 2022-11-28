МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России на предстоящем заседании совета директоров в декабре останется на уровне 7,5%, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Центробанк Турции снизил учетную ставку

"Я думаю, что ключевая не изменится, останется на уровне 7,5%, потому что в конце года мы всегда замечаем инфляционный всплеск, он даже в спокойные годы происходит, потому что люди начинают больше покупать, больше тратиться. Соответственно продавцы начинают "подкручивать" цены, пытаясь подзаработать на новогоднем ажиотаже", — сказал он в интервью "Парламентской газете".

По его словам, после праздников ситуация стабилизируется и даже просадка цен произойдет.

"Но при этом ничего не предвещает, чтобы надо было поднимать ключевую ставку, потому что ситуация стабильная. Цены растут, но все в регулируемом и понятном масштабе, поэтому ключевая сохранится", — добавил Аксаков.

В октябре регулятор ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки, оставив ее без изменений — на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 декабря.