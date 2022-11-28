МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Казахстан намерен больше привлекать инвестиции из РФ, обеспечит их безопасность, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Путин продлил ввоз в Россию агрохимикатов через любые пункты пропуска

"Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут, и мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику", — сказал Токаев в ходе обращения в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.

По словам президента, это является еще одним доказательством того, что между двумя странами налажено эффективное экономическое взаимодействие. "Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандейминый уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 миллионов долларов", — привел данные Токаев.