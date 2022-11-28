МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил предложение в Минфин, Федеральную налоговую службу (ФНС) и Банк России предложения о переносе начала взаимодействия налоговых органов с банками через реестр решений о взыскании задолженности, а также информационный обмен до июля 2023 года, говорится в сообщении НСФР. В Германии ожидают увеличения долговой нагрузки

"Признавая важность масштабирования единого налогового платежа и единого налогового счета и введения реестровой модели взыскания налоговой задолженности, НСФР обратился с просьбой в Минфин России, ФНС России и Банк России инициировать внесение изменений в Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ в целях переноса срока вступления в силу его положений в части перехода на взаимодействие налоговых органов с банками с использованием реестра решений о взыскании задолженности как минимум на 6 месяцев до 01 июля 2023 года", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон (№ 263-ФЗ) о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего гражданам и организациям уплачивать все налоги одним платежом. Его реализация позволит создать налогоплательщикам более комфортные условия, сократить время оформления расчетных документов, а также исключить наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.

В письме, которое было направлено в ведомства, отмечается, что предложение о переносе сроков связано с изменениями во взаимодействии банков с налоговыми органами в части электронного информационного обмена, в частности речь идет об использовании единого налогового платежа, единого налогового счета (ЕНС) и создании реестра решений о взыскании задолженности с 1 января 2023 года.

Тем не менее, НСФР отмечает, что необходимые нормативные документы, регулирующие работу реестра, а также регламент взаимодействия между участниками в рамках информационного обмена в условиях ЕНС до сих пор не утверждены. "Таким образом, необходимая подзаконная нормативная база для исполнения банками закона № 263-ФЗ за месяц до его вступления в силу не сформирована", — отмечается в тексте письма.

Как следует из текста, необходимые доработки в законе носят существенный характер, однако их разработка и реализация со стороны банков до конца текущего года невозможны из-за ограниченности времени.

"Необходимо отметить, что доработки автоматизированных банковских систем, необходимые в связи со вступлением в силу закона № 263-ФЗ, носят существенный характер, и даже в случае утверждения всех необходимых нормативных актов ФНС России и технической документации в срок до 01.01.2023, их реализация на стороне кредитных организаций в оставшийся до конца года срок представляется объективно невыполнимой задачей", — говорится в тексте письма.