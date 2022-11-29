МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин сказал в понедельник, что поддерживает замедление темпа повышения процентных ставок, производимого Федеральной резервной системой США для обуздания слишком высокой инфляции. В Белом доме прокомментировали, наживаются ли США на поставках СПГ в Европу

"Я очень поддерживаю траекторию, предполагающую более медленное повышение процентных ставок, но, возможно, более продолжительное и до более высокого уровня", — сказал Баркин в интервью Bloomberg TV. Он не стал говорить, насколько высоко, по его мнению, нужно поднять процентные ставки, но отметил, что ФРС сделает "то, что нужно", чтобы ослабить ценовое давление.

"Очевидно, никто не хочет причинять ущерба, если в этом нет необходимости, — сказал он. — Но сейчас в центре внимания инфляция и необходимость вернуть ее под контроль".

В этом году ФРС повышает стоимость заимствований самыми быстрыми темпами с начала 1980-х годов. Центральный банк уже четыре раза подряд поднимал ставку на 75 базисных пунктов, доведя ее до диапазона 3,75%-4,0%.

Другие представители ФРС ранее также сигнализировали о готовности перейти с декабря к более медленному повышению процентных ставок. В то же время некоторые из них, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла, отмечали, что ставки, вероятно, будут подняты выше, чем предполагал последний срединный прогноз руководства центрального банка. В сентябре руководители ФРС сочли, что для ослабления инфляции процентные ставки будет достаточно поднять до 4,6%. В S&P рассказали об ожиданиях "мягкой" рецессии в экономике США в 2023 году

Баркин подчеркнул, что ФРС необходимо избежать преждевременного прекращения повышения ставок, а любые разговоры о возможном смягчении денежно-кредитной политики начинать только после того, как в центральном банке будут уверены, что инфляция под контролем.

"Полезно быть в некоторой степени более осторожным, находясь на ограничительной территории, потому что влияние того, что вы делаете, проявится лишь когда-то в будущем", — сказал он.

"Это не то же самое, что бездействие, — отметил Баркин. — Я думаю, что такой подход, когда действуешь немного медленнее, чтобы собрать данные, лучше для управления рисками".

Отвечая на вопрос о том, допускает ли он, что ставки будут оставаться на повышенном уровне в 2024 году (такую возможность ранее допустил президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард), Баркин сказал, что допускает. "Это во многом будет зависеть от того, что мы будем видеть со стороны инфляции", — отметил он.