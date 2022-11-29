Опрос Reuters: следующим шагом Банка Японии станет сворачивание мягкой политики
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. По мнению 90% опрошенных Reuters экономистов, следующим шагом Банка Японии станет сворачивание мягкой политики, но большинство из них считают, что это произойдет не раньше, чем во второй половине следующего года.
Направление и сроки очередных действий центрального банка заслуживают повышенного внимания. Банк Японии, в отличие от других ключевых центральных банков, не ужесточает политику. Кроме того, десятилетний срок пребывания на посту главы банка Харухико Куроды, который долгое время проводил такую политику, заканчивается в апреле. Наконец, инфляция в Японии ускорилась до максимума за 40 лет, в частности потому, что низкие процентные ставки способствовали ослаблению иены.
Из 26 опрошенных 15-25 ноября экономистов 24 сказали, что следующим шагом центрального банка станет "сворачивание крайне мягкой денежно-кредитной политики".
Вместе с тем 20 из них считают, что Банк Японии изменит политику не раньше второй половины 2023 года. Два респондента сказали, что это произойдет в июне 2023 года, еще один ожидает этого в апреле, а другой — в январе.
"Японская экономика еще не полностью восстановилась после сокращения за время пандемии, и преждевременное сворачивание мягкой политики убьет шансы на ее дальнейшее восстановление", — сказал старший экономист исследовательского института центрального банка Такуми Цунода.
По его словам, в отличие от ФРС и ЕЦБ у Банка Японии нет причин спешить с ужесточением политики, потому что "ослабление иены замедлилось, а инфляция без учета цен на продовольствие и энергоносители остается умеренной".
Наиболее вероятным сценарием сворачивания мягкой политики 13 из 24 респондентов считают коррекцию риторики заявлений центрального банка.
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20221129/838984285.html