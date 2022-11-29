МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. По мнению 90% опрошенных Reuters экономистов, следующим шагом Банка Японии станет сворачивание мягкой политики, но большинство из них считают, что это произойдет не раньше, чем во второй половине следующего года. Вышли данные по безработице в Японии

Направление и сроки очередных действий центрального банка заслуживают повышенного внимания. Банк Японии, в отличие от других ключевых центральных банков, не ужесточает политику. Кроме того, десятилетний срок пребывания на посту главы банка Харухико Куроды, который долгое время проводил такую политику, заканчивается в апреле. Наконец, инфляция в Японии ускорилась до максимума за 40 лет, в частности потому, что низкие процентные ставки способствовали ослаблению иены.

Из 26 опрошенных 15-25 ноября экономистов 24 сказали, что следующим шагом центрального банка станет "сворачивание крайне мягкой денежно-кредитной политики".

Вместе с тем 20 из них считают, что Банк Японии изменит политику не раньше второй половины 2023 года. Два респондента сказали, что это произойдет в июне 2023 года, еще один ожидает этого в апреле, а другой — в январе.

"Японская экономика еще не полностью восстановилась после сокращения за время пандемии, и преждевременное сворачивание мягкой политики убьет шансы на ее дальнейшее восстановление", — сказал старший экономист исследовательского института центрального банка Такуми Цунода.

По его словам, в отличие от ФРС и ЕЦБ у Банка Японии нет причин спешить с ужесточением политики, потому что "ослабление иены замедлилось, а инфляция без учета цен на продовольствие и энергоносители остается умеренной".

Наиболее вероятным сценарием сворачивания мягкой политики 13 из 24 респондентов считают коррекцию риторики заявлений центрального банка.

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