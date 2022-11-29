МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Центральные банки России и Китая работают над созданием системы расчетов между двумя странами без использования SWIFT, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Аналитик допустил появление "SWIFT по-русски" - самолетов с наличными

"Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае и китайских в России, созданием системы расчетов без использования SWIFT", — сказал он.

Западные страны в рамках экономических санкций против РФ отключили ряд крупных российских банков от международной системы денежных переводов SWIFT.

Новак напомнил, что Россия и Китай развивают расчеты в национальных валютах, на паритетной основе это делается в расчетах за газ. "На оплату в национальных валютах также активно переводятся поставки нефти и нефтепродуктов, угля. Такая работа позволяет предотвратить риски и способствует трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют", — добавил вице-премьер.