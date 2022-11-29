ТОКИО, 29 ноя — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Японии утвердила проект второго дополнительного бюджета на 2022 финансовый год, который завершится 31 марта 2023 года. Правительство обсудит исполнение бюджета за девять месяцев

Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Проект бюджета, направленного на компенсацию роста цен и другие цели, на сумму 28,92 триллиона иен (около 208 миллиардов долларов), был внесен в парламент Японии правительством 21 ноября.

Дополнительный бюджет направлен на смягчение негативного влияния роста цен на продовольствие и энергоресурсы для населения и бизнеса. В частности, на то, чтобы компенсировать рост цен на электричество, газ и энергоресурсы будет направлено 7,82 триллиона иен (55,84 миллиарда долларов). На программу социально-экономических мер, которую премьер-министр Кисида называет "новым капитализмом" и которая включает пособия по беременности и родам, поддержку стартапов и другие – 5,5 триллиона иен (39,25 миллиарда долларов). На непредвиденные расходы в связи с изменением международной обстановки или стихийного бедствия в бюджет заложен 1 триллион иен (7,14 миллиарда долларов).

Почти все средства будут получены за счет выпуска государственных облигаций и ценных бумаг.