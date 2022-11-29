МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются бесперебойно, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства РФ. СМИ сообщили о готовности Еврокомиссии к обсуждению нового пакета санкций

"Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета: все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно", — сказал Силуанов, представляя доклад об исполнении бюджета РФ за девять месяцев текущего года.