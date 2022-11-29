МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительству до конца 2022 года предстоит исполнить 19% годовых расходов бюджета РФ, это больше 5 триллионов рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. Минздрав учитывает новые регионы в расчетах по бюджетам, заявил Мурашко

"За оставшийся месяц нам предстоит исполнить значительный объем расходов: это более чем 5,5 триллиона рублей, или почти 19% объема расходов", — сказал Силуанов.

"Это менее, чем на соответствующий период прошлого года, но тем не менее это значительный объем бюджетных трат", — добавил он.

Министр финансов признал, что исполнение бюджета в текущем году улучшилось по сравнению с прошлым годом. Уровень исполнения расходов бюджета за январь-сентябрь, по его словам, превысил 70% от годового плана, что выше аналогичного показателя прошлого года. "Исполнительская дисциплина растет", — сказал Силуанов.

Однако Силуанов признал, что есть отдельные позиции, по которым требуется ускорение исполнения обязательств. Для этого в ряде случаев требуется внести изменения в нормативные акты.

"Мы работаем с министерствами и ведомствами по корректировке бюджетных ассигнований, вносим необходимые изменения в роспись, в лимиты бюджетных обязательств, с тем чтобы в полном объеме исполнить бюджетные назначения", — заверил он.