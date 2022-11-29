Профицит бюджета России составил 0,2 процента ВВП в январе-сентябре
Силуанов заявил, что профицит бюджета составил 200 миллиардов рублей в январе-сентябре
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета в январе-сентябре составил 0,2% ВВП, или 200 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства с докладом об исполнении бюджета РФ за девять месяцев текущего года.
"По итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП, или более 200 миллиардов рублей. Доходы также выше, чем поступления в прошлом году. Мы видим, что в этом году доходы составили 19,7 триллиона рублей за девять месяцев, или более чем на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Силуанов.
В начале октября Минфин предварительно оценивал профицит бюджета РФ в январе-сентябре на уровне 54,689 миллиарда рублей, объем поступивших доходов — 19,74 триллиона рублей (78,9% к плану), расходов — 19,685 триллиона рублей (83,1% к плану).
https://1prime.ru/finance/20221129/838988926.html
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