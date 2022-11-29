МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России, правительство и участники рынка проводят работу с зарубежными коллегами для налаживания системы международных расчетов, в частности для этого будут обеспечены условия для исламского финансирования и открытия филиалов банков из дружественных стран в РФ, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы". Эрдоган заявил о важности развития исламского банкинга в Турции

"Банк России совместно с Правительством Российской Федерации и участниками рынка проводит активную работу с зарубежными регуляторами и участниками рынка, направленную на преодоление существующих ограничений и создание условий для развития системы международных расчетов…. Будут обеспечены условия, позволяющие осуществлять финансирование на основании исламских принципов и открывать филиалы иностранных банков дружественных государств", — говорится в документе.

Цель создания условий для исламского финансирования в РФ и открытия здесь "дружественных" банков — "расширение возможностей по удовлетворению потребностей российских потребителей и привлечения иностранных инвестиций для финансирования экономики, в том числе ее структурной трансформации", указали в ЦБ.

Также в рамках развития международных платежей будут создаваться условия для перехода к использованию российского рубля и отдельных нацвалют в трансграничных расчетах. Продолжатся работа по расширению инфраструктуры международных расчетов с основными торговыми партнерами из дружественных стран и развитие сети корреспондентских отношений.

Кроме того, будут расширяться возможности средних банков в обслуживании международных расчетов. "Требуется развитие инструментов хеджирования внешнеторговых и финансовых операций с учетом перехода на расчеты в национальных валютах и специфики соответствующих рынков, развитие рынка производных финансовых инструментов в новых условиях", — отметили в регуляторе.

"Банк России также будет учитывать изменения в системе внешнеторговых и финансовых расчетов при оценке рисков для финансовой стабильности и разработке механизмов ограничения этих рисков. Активное взаимодействие Банка России с зарубежными центральными (национальными) банками и финансовыми регуляторами позволяет облегчить процесс трансформации и управлять им", — заключили в ЦБ.