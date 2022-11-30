МИНСК, 30 ноя — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Белоруссии на конец 2023 года должны составить не менее 6 миллиардов долларов, говорится в опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале указе президента, утверждающем основные направления денежно-кредитной политики республики на будущий год. ЕАБР спрогнозировал рост ВВП Белоруссии на 0,3 процента в 2023 году

Согласно информации на сайте Нацбанка Белоруссии (центробанк), на 1 ноября ЗВР составляли 7 миллиардов 589,8 миллиона долларов. С начала же текущего года ЗВР Белоруссии сократились на 9,91%. При этом за прошлый год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составляли 8,4 миллиарда долларов. Согласно основным направлениям белорусской кредитно-денежной политики на текущий год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7 миллиардов долларов. Глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур в конце октября заявил, что ЗВР до конца года не опустятся ниже запланированной цифры.

"Международные резервные активы Республики Беларусь прогнозируются в размере не менее 6 миллиардов долларов на конец 2023 года", — говорится в указе.

Отмечается, что в 2023 году денежно-кредитная политика будет ориентирована на замедление инфляции до 7–8% (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года). Ставка рефинансирования Нацбанка оценивается на уровне 10–11% годовых в среднем за 2023 год. На данный момент ставка рефинансирования составляет 12%. Белоруссия намерена нарастить экспорт за счет поставок в Россию, ЕАЭС и КНР

Согласно указу, проведение курсовой политики по-прежнему будет осуществляться в режиме плавающего курса, который позволяет смягчать влияние внешних факторов на экономику и способствует ее эффективной адаптации к изменяющимся условиям. Валютный курс продолжит определяться спросом и предложением на валютном рынке. При этом, как говорится в документе, допускается проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля, а также в целях пополнения ЗВР.

Указом запланирована гармонизации с Россией норм регулирования в сфере безопасного функционирования банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в рамках союзной программы. В 2023 году запланировано дальнейшее совершенствование системы мгновенных платежей путем запуска сервиса, позволяющего проводить мгновенные платежи между физлицами внутри Белоруссии, а также трансграничные мгновенные платежи посредством взаимодействия системы мгновенных платежей Нацбанка и системы быстрых платежей Центробанка РФ.

В целом в документе говорится, что в 2023 году экономика Белоруссии продолжит функционировать в сложных внешнеэкономических условиях. "Ожидается сохранение санкционных ограничений, повышенного внешнего инфляционного фона, а также замедление роста мировой экономики. В целях минимизации негативного влияния внешних факторов государственная экономическая политика будет направлена на переориентацию экспортных потоков и построение новых транспортно-логистических маршрутов, развитие производственной кооперации в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, реализацию программ по импортозамещению, перестройку системы расчетов", — отмечается в указе.