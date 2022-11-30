Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами
Глава ЕК Ляйен хочет создать структуру для управления замороженными российскими активами
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия выдвинула идею по формированию структуры, которая будет отвечать за управление замороженными российскими активами, следует из заявления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования", — сказано в тексте документа.
Ляйен добавляет, что Киеву необходимо 600 миллиардов евро для восстановления страны.
https://1prime.ru/finance/20221130/839001010.html
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