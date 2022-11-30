МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия выдвинула идею по формированию структуры, которая будет отвечать за управление замороженными российскими активами, следует из заявления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Казахстан создаст фонд для возвращаемых незаконно выведенных активов

"В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования", — сказано в тексте документа.

Ляйен добавляет, что Киеву необходимо 600 миллиардов евро для восстановления страны.