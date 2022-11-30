МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Россиян предупредили о запуске цифровых полисов ОМС с 1 декабря

Бюджет фонда на 2023 год предполагает доходы в сумме 3,135 триллиона рублей, на 2024 год – 3,366 триллиона, на 2025 год – 3,592 триллиона; расходы – 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона рублей соответственно. Таким образом, бюджет ФОМС на трехлетний период сформирован с дефицитом: 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда в 2024 году и 20,1 миллиарда в 2025 году. Этот дефицит планируется покрыть переходящими остатками средств.

Основным источником доходов фонда являются страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС): их доля в 2023 году составит 85,7%, в 2024 году — 86,1%, в 2025 году — 86,4%. Трансферты из федерального бюджета планируются в 429,4 миллиарда рублей в 2023 году, 448 миллиардов в 2024 году и 463,5 миллиарда в 2025 году. Они пойдут на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на оказание медицинской помощи онкологическим больным, нестраховые расходы, проведение медицинской реабилитации.

В бюджете ФОМС предусмотрена субвенция в бюджеты его территориальных фондов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС: на 2023 год — 2,747 триллиона рублей, на 2024 год – 2,945 триллиона, на 2025 год – 3,107 триллиона. При запланированном росте субвенций сбалансированность бюджета фонда на все три года обеспечивается за счет переходящих остатков, пояснял председатель ФОМС Илья Баланин. Субвенции, по его словам, обеспечивают в полном объеме выполнение указов президента по зарплате медработников и проведение мероприятий по углубленной диспансеризации, медицинской реабилитации застрахованных, в том числе перенесших коронавирус.

Федеральным госучреждениям на оказание медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, в бюджете фонда предусмотрено 163,6 миллиарда рублей на 2023 год, 172,6 миллиарда – на 2024 год, 182,1 миллиарда – на 2025 год. А на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, планируется направить 120,3 миллиарда, 126,5 миллиарда и 132,8 миллиарда рублей соответственно.

Помимо этого, фонд планирует предоставить межбюджетные трансферты Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонду) на оплату медпомощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в первый год жизни: в 2023 году — 15,2 миллиарда рублей, в 2024 году — 15,3 миллиарда, в 2025 году — 15,1 миллиарда рублей.