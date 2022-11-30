Доходы Азербайджана от экспорта золота сократились в 2022 году
Доходы Азербайджана от экспорта золота снизились почти на 14 процентов в 2022 году
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Доходы Азербайджана от экспорта золота сократились в 2022 году почти на 14%, говорится в сообщении азербайджанского Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
"В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал золото на 143 миллиона долларов США, что на 13,8% меньше в годовом сравнении. В аналогичный отчетный период прошлого года Азербайджан экспортировал золото на 166,1 миллиона долларов", — говорится в сообщении.
Азербайджан экспортирует золото в основном в Швейцарию в необработанном виде, оттуда получает его в виде готовой продукции — слитков.
https://1prime.ru/finance/20221130/839006355.html
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