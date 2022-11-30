МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Доходы Азербайджана от экспорта золота сократились в 2022 году почти на 14%, говорится в сообщении азербайджанского Центра анализа экономических реформ и коммуникаций. Мишустин обсудил сотрудничество с премьером Азербайджана

"В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал золото на 143 миллиона долларов США, что на 13,8% меньше в годовом сравнении. В аналогичный отчетный период прошлого года Азербайджан экспортировал золото на 166,1 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Азербайджан экспортирует золото в основном в Швейцарию в необработанном виде, оттуда получает его в виде готовой продукции — слитков.