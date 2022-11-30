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2022
https://1prime.ru/finance/20221130/839011080.html
Ставка по ипотеке в России выросла до максимума с апреля в октябре
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Ставка по ипотеке в России в октябре выросла на 0,67 процентного пункта — до 7,38%, что стало максимальным показателем с апреля текущего года, следует из данных ЦБ. Количество... ПРАЙМ, 30.11.2022
финансы, новости, россия, центробанк, ипотека
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ставка по ипотеке в России в октябре выросла на 0,67 процентного пункта — до 7,38%, что стало максимальным показателем с апреля текущего года, следует из данных ЦБ.
Количество выданных ипотечных кредитов сократилось за прошлый месяц на 6,8% — до 127,3 тысячи ссуд. Одновременно уменьшился и средний размер ипотеки — до 3,5 миллиона рублей с 3,8 миллиона рублей.
В результате банки сократили объем выдачи ипотеки в октябре на 13,5% — до 448,3 миллиарда рублей, а портфель жилищных кредитов вырос на 1,7% — до 13,3 триллиона рублей.
При этом средний срок ипотечного кредита в середине осени немного уменьшился — на 1,6 месяца, до 279,7 месяца, или 23,3 лет.