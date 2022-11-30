МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Экс-глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подвел итоги своей работы в контрольном ведомстве. Кудрин заявил, что еще не определился с новой должностью

"Сегодня Совет Федерации принял мою отставку. 4,5 года в Счетной палате, включая три года председательства в Международной организации высших органов аудита, были для меня очень важным и прекрасным периодом в профессиональной жизни, который "дошлифовал" мой опыт работы в Правительстве в нулевые годы. Позволил посмотреть со стороны, отрефлексировать и переосмыслить ряд решений, которые принимались десять-двадцать лет назад", — написал Кудрин в своем Telegram-канале.

По его мнению, "Счетная палата усилила аналитический подход, к аудиту финансов добавила аудит результатов, который сегодня становится ветром в паруса современного госаудита". Контрольное ведомство также ведет аудит подходов к борьбе с бедностью, к развитию бюджетного федерализма, управления госсобственностью и госуправления вообще, добавил он.

"Уверен, что подходы к стратегическому аудиту, доказательной политике и открытости государства продолжат развиваться в Счетной палате и при следующем председателе", — заключил Кудрин.

Ранее в среду Совфед на заседании в среду принял решение досрочно освободить Кудрина с поста главы Счётной палаты. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, обращаясь к нему в ходе пленарного заседания палаты, отметила, что сенаторы высоко оценивают его работу и поблагодарила за конструктивное взаимодействие, которое было налажено между Счетной палатой и Советом Федерации.

Источник РИА Новости ранее сообщал, что Кудрин перейдет на работу в "Яндекс", однако он сам пока не подтверждал эту информацию официально.