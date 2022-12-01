МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Долю инвестиционного портфеля в размере 10-20% стоит оставлять для тестирования различных инвестиционных идей, чтобы оставалось "пространство для маневра и творчества", рассказал РИА Новости руководитель управления инвестиционного консультирования "МКБ Инвестиции" Дмитрий Кашаев. Росстат сообщил о росте инвестиций в России в третьем квартале года

"Прелесть инвестирования заключается в том, что вы можете пробовать самые разные идеи, поэтому от 10% до 20% портфеля рекомендую выделять на "внезапные гениальные идеи". Пусть базово портфель работает на финансовую цель, но при этом остается время на "пространство для маневра и творчества", — считает Кашаев.

Качественный портфель при этом, по его мнению, помогут сформировать не бумаги известных компаний, а различные инструменты, распределенные в правильной пропорции внутри портфеля, в зависимости от целей и горизонта инвестирования.

НАКОПИТЬ НА СВАДЬБУ С ПОМОЩЬЮ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ

Выбор инструментов для инвестиций будет зависеть от цели, для котрой формируется портфель. Эксперт выделяет три глобальные цели: прирост капитала, накопление определенной суммы за какой-то период и получение регулярных выплат. Прирост капитала — это, как правило, накопления с долгосрочной перспективой, без точной даты окончания. В таком случае можно подождать, а значит "принять на себя больше риска". "Подойдут акции роста, то есть те ценные бумаги, которые растут темпами, опережающими средний рыночный рост. Дивидендные акции в данном случае не совсем то, что нужно", — отмечает Кашаев.

Если за определенный период требуется накопить нужную сумму денег, то в портфеле должны быть и акции, и облигации. Например, за год требуется накопить 250 тысяч рублей на свадьбу. Чтобы эта цель была выполнена именно через год, а не через 1,5 или 2 года, выбранные акции и облигации "не должны сильно проседать, то есть падать в цене", объясняет эксперт "МКБ инвестиций",

Наконец, регулярные выплаты предполагают получение фиксированного дохода один раз в 3, 6, 9 или более месяцев. Такой портфель стоит сформировать из рентных инструментов — облигаций, депозитов, объектов недвижимости, в том числе через закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), считает эксперт.

СПОСОБЫ СФОРМИРОВАТЬ ПОРТФЕЛЬ

Кашаев советует наполнять портфель, пользуясь тремя основными принципами: разумной диверсификацией, ликвидностью и простотой владения. Смысл первого принципа состоит в приобретении оптимального количества необходимых акций. Так, не стоит много вкладываться в компании какой-то одной отрасли, лучше отвести для нее небольшую долю портфеля, выбрать 1-2 основные компании или купить паи отраслевого инвестиционного фонда.

"Покупать много инструментов в портфель нет смысла: запутаетесь, какой и под какие цели брали. Оптимально оставить от 7 до 11 финансовых инструментов, знать их полностью. Необходимо понимать, почему этот инструмент сейчас в работе", — обратил внимание эксперт.

Кроме того стоит выбирать ликвидные активы — такие, которые могут быть быстро проданы по цене, близкой к рыночной. Кашаев считает, что не менее 50% портфеля должно быть доступно для обналичивания за неделю, так как важно иметь возможность быстро реализовывать свои активы.

Наконец, важна простота владения активами: нужно продумать как хранить активы, сколько это будет стоить в месяц, какие налоговые преференции можно получить и так далее. Также важно проработать возникновение рисков, связанных с работой инфраструктуры. "Взвесив все вышеперечисленные за и против, формируем список тех активов, которые наиболее вам подходят, и включаем в базовый портфель", — отметил Кашаев.

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ

Формирование своего инвестиционного портфеля следует начинать с определения приемлемого уровня риска и объема портфеля. В первую очередь нужно, исходя из ежемесячных доходов, решить, какая сумма может регулярно выделяться на инвестиции без ущерба своим потребностям. Важно отметить, что для этого кредит брать не стоит.

Например, если стартовый капитал будущего инвестора составляет 150 тысяч рублей, каждый месяц он может откладывать по 50 тысяч рублей и хочет увеличить свой капитал до миллиона рублей. При таких условиях нужная сумма накопится через 18 месяцев, указывает эксперт.

Но можно, добавляет он, взять на себя умеренный риск и в одной половине портфеля оставить средства c доходностью 20% годовых в акциях, а в другую половине — с доходностью 10% годовых облигациях. В таком случае миллион рублей можно получить через 15 месяцев.

"Как же получить эти доходы? Простой способ – купить 2 фонда: фонд акций и фонд облигаций. Это будет надежнее, чем выбрать 1 фонд смешанных инвестиций. Либо мы набираем набор из акций и облигаций, по нашей методике, с потенциальной доходностью, указанной в предыдущем примере", — заключил Кашаев.