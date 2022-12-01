МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Бангкок надеется, что в связи с ситуацией вокруг карт "Мир" бизнес РФ и Таиланда сможет найти альтернативные решения для оплаты товаров и услуг, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават. Таиланд ожидает роста торговли с Россией по итогам года

"К сожалению, нынешняя ситуация привела к задержкам в реализации этого проекта, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к этой системе "Мир". Мы надеемся, что тайские и российские поставщики услуг смогут найти альтернативные решения для увеличения потока туристов, объема торговли и услуг между нашими двумя странами", — сказал посол.

Ранее исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате заявила, что карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца.

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев ранее заявил, что банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, несмотря на прекращение обслуживания карт в турецких банках.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.