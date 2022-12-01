МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Банк Индонезии (центробанк страны) сообщил, что намерен выпустить цифровую рупию, подчеркнув важность подобных валют для международных транзакций. Банк Японии проведет испытания цифровой иены

Индонезия запрещает использование частных криптовалют в качестве платежного средства, но разрешает операции с цифровыми активами в инвестиционных целях. По данным ЦБ, последние несколько лет в стране наблюдался значительный рост объема цифровых банковских транзакций, в частности в 2022 году он вырос на 30% — до 3,38 триллиона долларов.

"Цифровая рупия подчеркнет роль Банка Индонезии как единственного органа, уполномоченного выпускать законные платежные средства, включая цифровую валюту", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Подчеркивается, что нововведение "облегчит международные транзакции с целями инвестиций". Сроки разработки цифровой рупии не уточняются.