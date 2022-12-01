В Совфеде сообщили о наличии средств для индексации зарплат бюджетникам
Сенатор Рябухин заявил, что в бюджете есть средства на индексацию зарплат бюджетникам
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Увеличение доходов федерального бюджета в текущем году обеспечило возможность индексации зарплат сотрудников бюджетной сферы, рассказал РИА Новости первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин.
Ранее глава государства Владимир Путин поручил провести индексацию заработных плат бюджетников в январе 2023 года.
"Средства на это есть", — подчеркнул сенатор.
По его словам, в 2022 году идет профицитное исполнение бюджета. Премьер Михаил Мишустин сообщал об увеличении его доходов на десять процентов, добавил Рябухин.
https://1prime.ru/finance/20221201/839018366.html
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