МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Увеличение доходов федерального бюджета в текущем году обеспечило возможность индексации зарплат сотрудников бюджетной сферы, рассказал РИА Новости первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин. Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе

Ранее глава государства Владимир Путин поручил провести индексацию заработных плат бюджетников в январе 2023 года.

"Средства на это есть", — подчеркнул сенатор.

По его словам, в 2022 году идет профицитное исполнение бюджета. Премьер Михаил Мишустин сообщал об увеличении его доходов на десять процентов, добавил Рябухин.