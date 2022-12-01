МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В ШВЕЙЦАРИИ ЗАМОРОЖЕНЫ РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ НА СУММУ ПОЧТИ $8 МЛРД — МИНЭКОНОМИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20221201/839018629.html
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В ШВЕЙЦАРИИ ЗАМОРОЖЕНЫ РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ НА СУММУ ПОЧТИ $8 МЛРД — МИНЭКОНОМИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20221201/839018629.html
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