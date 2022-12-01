МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Нормальный финансовый рынок не может функционировать в условиях асимметрии информации, поэтому с 2023 года российский банковский сектор начнет возвращаться к раскрытию информации, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на VIII Банковской юридической конференции "Банки в эпоху кардинальных перемен: аспекты права", которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Замглавы ЦБ призвал постепенно отменять послабления для банков

"Важным элементом обеспечения и финансовой устойчивости, и качества продолжения деятельности банков является вопрос раскрытия информации. Вы знаете, что в этом году и корпораты, и банки, и иные профучастники финансового рынка закрыли информацию о себе как в контексте финансовой информации, так и информации, связанной со структурой собственности, бенефициаров, владельцев, органов управления", — сказал Чистюхин.

"В настоящее время мы понимаем, что нормальный финансовый рынок не может функционировать, когда есть асимметрия информации, когда не понятно, на чем основывать свои инвестиционные бизнес-решения, поэтому с начала 2023 года банковский сектор начинает возвращаться к раскрытию информации", — добавил зампред ЦБ.

Финансовая отчетность начнет раскрываться в сокращенном виде с начала следующего года. Право банков не раскрывать чувствительную информацию, которая связана со структурой собственности, владельцами, управлением, бенефициарами, контролирующими лицами, будет действовать до 1 июля 2023 года.

"В этом плане мы солидаризируемся с решениями правительства, которое в отношение публичных акционерных обществ — эмитентов приняло подобное решение и тоже оставило им право выбора, раскрывать или не раскрывать информацию о себе до середины 2023 года", — сказал Чистюхин.