МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российскому финансовому сектору, в том числе банкам, удалось избежать системного кризиса, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Экономист раскрыл необычный признак того, что кризис уже близко

"В целом я хочу сказать, что уже конец года, … и мы можем уже говорить, что системного кризиса на финансовом рынке удалось избежать", — сказал Моисеев, выступая на форуме "Новая экономика".

Он отметил, что есть только проблемы в отдельных финансовых организациях, которые оказались в большей степени завязаны на внешних партнерах. "Ни системного банковского кризиса, ни проблем с расчетами и в целом движением денег по стране, ни системного кризиса в каком-либо другом подразделении финансовой отрасли — страховая система, НПФ и так далее — не наблюдаются", — добавил замглавы Минфина.

В конце ноября Банк России опубликовал проект "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы", в котором отметил, что финансовый сектор страны способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, сейчас нарастания системных рисков нет.

По данным ЦБ, системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского, не требуется, хотя отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников.