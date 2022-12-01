МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58–59 (2390–2391).

В "Вестнике…" опубликованы Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.