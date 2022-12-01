2022-12-01T15:54:07+03:00
2022-12-01T15:54:07+03:00
2022-12-01T15:54:07+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20221201/839022875.html
В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58–59 (2390–2391)
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58–59 (2390–2391). В "Вестнике…" опубликованы Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и... ПРАЙМ, 01.12.2022
банки, финансы, новости, вестник банка россии
https://1prime.ru/images/83227/02/832270292.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270292.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270289.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270289.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270286.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270286.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58–59 (2390–2391).
В "Вестнике…" опубликованы Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.