МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия не обладает достаточным объемом информации о замороженных активах Банка России для использования в интересах Украины, страны ЕС должны помочь собрать нужные данные. Об этом заявил представитель ЕК Кристиан Виганд. Швейцария заморозила почти восемь миллиардов долларов российских активов

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила предложение создать специальную структуру для управления российскими замороженными средствами и их использования для восстановления Украины. В органе подчеркнули, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса.

Отвечая на вопрос, почему европейские власти не публикуют данные о замороженных средствах российского регулятора, представитель ЕК пояснил, что Еврокомиссия не обладает данными для их возможного использования.

"Что касается порядка 300 миллиардов, то мы сами сообщили в своем послании государствам-членам ЕС, что хотим улучшить ситуацию с информацией по этим цифрам. Но очевидно и то, что заморозка этих средств является обязанностью в соответствии с санкциями ЕС против России. То есть мы знаем, что эти средства здесь, и они не могут быть использованы Россией. Поэтому мы будем работать над улучшением нашей информации с государствами-членами", — сказал Виганд., добавив, что эта просьба только "первый шаг в процессе".