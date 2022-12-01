МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Банк России планирует отменить с 2023 года послабления для НФО — брокеров, страховщиков и НПФ, связанные мораторием на переоценку ценных бумаг в отчетности, говорится обзоре ЦБ. Банк России назвал условие для ужесточения регулирования на рынке ипотеки

"Банк России не планирует продлевать на 2023 году действие антикризисной меры, предоставляющей банкам и НФО, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, права отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 18 февраля 2022 года, в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 18 февраля 2022 года, а долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, – по стоимости приобретения (мораторий на переоценку)", — говорится в обзоре.

В конце ноября ЦБ сообщил, что с 2023 года отменит ряд регуляторных послаблений для банков, в том числе возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества для целей пруденциального регулирования, а также справедливой стоимости ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов для целей бухгалтерского учета в связи с постепенной стабилизацией финансового рынка и с учетом введения ряда новых мер поддержки.

Как указывает ЦБ в обзоре, по результатам моделирования возможности отмены меры для шести крупнейших по размеру капитала брокерских организаций, воспользовавшихся мораторием на переоценку, общая стоимость их ценных бумаг сократится на 9% (или 18 миллиардов рублей), агрегированный показатель НДК уменьшится на 2 п.п., но вместе с тем останется выше порогового значения. Замглавы ЦБ призвал постепенно отменять послабления для банков

"Значительная часть активов страховых компаний и НПФ (по предварительным данным, на 30.09.2022) 44,0% ценных бумаг страховщиков жизни, 84,7% ценных бумаг страховщиков "нежизни", 48,3% от пенсионных накоплений и 62,6% от пенсионных резервов приходится на торговый портфель, подлежащий переоценке", — говорится в обзоре.

"Около половины страховщиков и около четверти НПФ не воспользовались возможностью отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 18 февраля 2022 года, в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 18 февраля 2022 года (до 31.12.2022). Для остальных компаний отмена данного послабления может оказать негативное влияние на показатели рентабельности и достаточности капитала, но для большинства из них оно будет некритичным", — добавляется там же.