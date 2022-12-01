МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Граждане РФ за январь-август перевели иностранным брокерам на 1,24 миллиарда долларов больше, чем вернули в страну, ЦБ видит риск существенного оттока частных инвестиций в иностранную финансовую инфраструктуру в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России. Центробанк планирует отменить послабления для НФО

"Граждане увеличили объем переводов средств брокерам-нерезидентам (за период январь-август 2022 года чистый объем переводов составил 1,24 миллиарда долларов). Переводы осуществлялись преимущественно в дружественные страны", — отмечает регулятор.

"Хотя в абсолютной величине это пока небольшой объем, в долгосрочной перспективе существует риск существенного оттока частных инвестиций в иностранную финансовую инфраструктуру. Важным инструментом ослабления этого риска является повышение ликвидности и расширение списка финансовых инструментов, номинированных в валютах дружественных стран и доступных на российском рынке", — указывается в документе.