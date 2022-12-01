МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 18 по 25 ноября снизились на 0,2% и составили 567,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. ЦБ продлит регуляторные послабления банкам в части формирования резервов

"Объем международных резервов по состоянию на 25 ноября составил 567,5 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 1,3 миллиарда долларов США, или на 0,2%, под воздействием ценовой и курсовой переоценок", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.