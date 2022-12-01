МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Сильное падение фондового рынка и негативные прогнозы по экономике могут привести к долговременному разочарованию частных инвесторов в РФ, ставших основными участниками торгов после ухода с российского рынка нерезидентов, говорится обзоре Банка России. Банк России предупредил о серьезном риске оттока частных инвестиций

"Тем не менее, сильное падение фондового рынка и негативные прогнозы развития ситуации в экономике могут привести к долговременному разочарованию частных инвесторов, которые с уходом нерезидентов стали основными участниками российского рынка акций", — говорится в обзоре.

"Вложения граждан в инструменты дружественных стран могут повышать страновую и отраслевую диверсификацию их портфелей и поддерживать общий интерес к работе на рынке, однако важно, чтобы при этом были ограничены инфраструктурные риски", — говорится там же.

ЦБ обратил внимание, что значительная часть граждан является неквалифицированными инвесторами (98%), не обладающими высоким уровнем навыков и опыта торгов на фондовом рынке. В связи с этим Банк России уделяет особое внимание защите и повышению финансовой грамотности неквалифицированных инвесторов, добавляется там же.

Регулятор напомнил, что ограничение участия нерезидентов из недружественных стран в торгах на российском рынке акций и реализованные меры Банка России способствовали общей стабилизации рынка после возобновления торгов в конце марта 2022 года. Однако в третьей декаде сентября на фоне усиления геополитической напряженности индекс Мосбиржи ускорил свое падение, снизившись на 19,5%. Более значительного снижения индекса в сентябре удалось избежать, в том числе благодаря отсутствию нерезидентов из недружественных стран на российском рынке и адаптации рынка к санкционным рискам, также отмечается в обзоре.

В целом с начала второго квартала по 18 ноября 2022 года индекс Мосбиржи снизился на 18,4% (с начала 2022 года – на 42%). Падение фондовых индексов в 2022 году является прямым отражением изменившихся условий существования российской экономики в рамках санкционных ограничений. Негативным последствием отсутствия нерезидентов из недружественных стран стали снижение ликвидности рынка и сокращение объема торгов: во втором-третьем кварталах 2022 года он составил 46 миллиардов рублей в день (в январе – в среднем 207 миллиардов рублей), указывается там же.