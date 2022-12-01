МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Бюджетный дефицит не окажет значительного негативного влияния на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. Банк России назвал объем приобретенной физлицами валюты

"Рост расходов, а также сокращение ненефтегазовых доходов в этом году привели к повышению структурного первичного дефицита федерального бюджета (на конец 2022 года ожидается в размере 3,4% ВВП). Бюджетное правило сбалансирует ситуацию с дефицитом бюджета, при этом в 2023 и 2024 годах планируется сохранить контрциклическую направленность бюджетной политики, что повлечет временное превышение соответствующего "бюджетным правилам" предельного размера расходов на 2,9 и 1,6 триллиона рублей соответственно", — говорится в документе.

Исходя из этого, Минфин России прогнозирует дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах в размере 2,9 и 2,2 триллиона рублей. Финансирование указанного дефицита планируется обеспечить частично за счет ФНБ и дополнительных нефтегазовых доходов (в размере 2 и 0,6 триллиона рублей), частично за счет внутренних нетто-заимствований (в размере 1,7 и 1,9 триллиона рублей).

"Обозначенные объемы нетто-заимствований не влекут рост рисков для бюджета, поскольку указанные параметры долговой политики не предполагают значимого повышения долговой нагрузки. Соотношение государственного долга к ВВП увеличится с 16% в 2022 году до 16,9% в 2023 году и 17,3% в 2024 году и будет по‑прежнему находиться существенно ниже, чем в других странах", — отмечают в ЦБ.

Тем не менее значительные объемы размещения ОФЗ могут приводить к росту волатильности на денежном рынке. В этой связи Банк России повысил лимит предоставления ликвидности на аукционах месячного репо до 1,5 триллиона рублей.

"Низкие долговые риски государственных заимствований находят отражение в динамике и уровне процентных ставок на рынке ОФЗ. Во втором — третьем кварталах 2022 года (по 18 ноября включительно) на фоне снижения инфляционных ожиданий и ключевой ставки Банка России доходности ОФЗ снизились по всей длине кривой в среднем на 3,5 процентного пункта, на сроках до трех лет – на 6,1 процентного пункта, что указывает на отсутствие значимого роста премии за суверенный риск", — заключают в ЦБ.