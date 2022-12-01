САМАРКАНД, 1 дек — ПРАЙМ. Российская госкорпорация ВЭБ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан полностью готовы обслуживать расчеты в нацвалютах или создавать другие альтернативные системы расчетов в рамках ШОС, ЕАЭС, а также с другими странами, не входящими в эти объединения, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов. России и ее партнерам порекомендовали развивать долговые рынки в нацвалютах

"На всех форумах – ЕврАзЭС, ШОС — и в ходе двусторонних встреч ставится вопрос о развитии расчетов в национальных валютах, поддержке национальных пар или создании других альтернативных систем расчетов…. Я считаю, что Национальный банк внешнеэкономической деятельности (Республики Узбекистан — ред.) и ВЭБ полностью готовы обслуживать такие операции как в рамках ШОС, ЕврАзЭС, так и со странами, которые в эти объединения не входят", — сказал Шувалов на совместном заседании Узбекско-Российского и Российско-Узбекского деловых советов в Самарканде.

Этот вопрос будет достаточно сложно сдвинуть с того состояния, в котором он сейчас находится, без высокой вовлеченности министерств, которые ответственны за экономическое развитие, министерств финансов, национальных банков, обратил внимание Шувалов.

"Есть определенные наработки: начиная от электронных средств перечисления до документарных традиционных способов проведения расчетов. Эти системы необходимо развивать", — заключил он.