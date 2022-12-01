МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Pfizer Inc в четверг заявила, что планирует вложить в расширение производства на своем заводе в Дублине более 1,2 млрд евро. Это приведет к увеличению производственной мощности в два раза для выпуска ключевых компонентов, используемых в биологических препаратах. "Алроса" сообщила о росте продаж инвестиционных бриллиантов

В прошлом году компания начала производить на заводе в бизнес-парке Grange Castle в Дублине ингредиент для своей вакцины от COVID-19.

"Эти инвестиции не связаны с COVID и предназначены для лицензированных и разрабатываемых препаратов. Они помогут еще больше нарастить значительные возможности данного объекта", — сказал Майк Макдермотт, директор по мировым поставкам Pfizer.

Согласно компании, данный шаг приведет к созданию 400-500 новых рабочих мест и добавит новый производственный объект, строительство которого будет завершено в 2027 году.