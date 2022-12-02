МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Минфин совместно с Банком России внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года, основная задача — ускорение преобразования российской экономики с опорой на внутренние источники финансирования инвестиций, говорится в сообщении Минфина. Финансист предупредил, откуда нужно срочно забирать ваши деньги

"Проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года доработан с учетом изменившейся ситуации и внесен в правительство Российской Федерации" — говорится в сообщении. Отмечается, что цель документа – содействие развитию и структурной трансформации российской экономики, улучшение качества жизни граждан, повышение финансовой грамотности среди населения и создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии.

"Ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций. В новых условиях усиливается роль финансового рынка", — добавляется в сообщении.

Кроме того, авторы стратегии выделяют в качестве одной из приоритетных задач обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, которые соответствуют их потребностям. Помимо этого, среди приоритетных направлений – развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение.

Особое внимание планируется уделить макроэкономической, в том числе ценовой и финансовой стабильности, говорится в сообщении.

"Для реализации целей стратегии разрабатываются среднесрочные документы и дорожные карты правительства Российской Федерации и Банка России, содержащие конкретные мероприятия с обозначением сроков и ответственных сторон. Стратегия развития финансового рынка до 2030 года подготовлена Минфином России и Банком России в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом", — добавляется в сообщении.