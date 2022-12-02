МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Банк России поддерживает предложение вернуть практику безотзывных госгарантий — это даст больше возможностей для кредитования важных проектов в условиях структурной перестройки экономики, заявил статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов. Банки предоставили военным и их семьям более 100 тысяч кредитных каникул

С 1 января 2020 года государство перестало выдавать безотзывные гарантии. Теперь госгарантии предусматривают основания для отказа в исполнении требований.

"Мы поддерживаем предложения… о том, чтобы хотя бы вернуть практику безотзывных гарантий. Не делать только безотзывные гарантии, а хотя бы вернуть эту практику", — сказал Гузнов на ежегодном совещании у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В начале октября Матвиенко предложила правительству обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей и законодательно сделать их безотзывными. Позднее сенаторы внесли в Госдуму законопроект о госгарантиях по кредитам для проектов, имеющих общегосударственное значение.

По словам зампреда ЦБ, выдачу безотзывных госгарантий нужно предусмотреть для высоконадежных заемщиков или для высокотехнологичных проектов, необходимых в условиях структурной перестройки экономики.

"Это действительно позволит использовать госгарантии с риск-весом 0% в качестве способа снижения риска, высвободит капитал по кредитам высоконадежным заемщикам, и соответственно, создаст большие условия для кредитования", — добавил Гузнов.

В начале ноября глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил поручить Минфину и ЦБ обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий для поддержки инвестиционной активности.