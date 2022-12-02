БУДАПЕШТ, 2 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) блокирует предназначенные для Венгрии деньги из фондов Евросоюза, так как хочет повлиять на позицию Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Венгрия планирует получить исключение из санкций на атом и газ

По его словам, существует историческая тенденция, согласно которой европейские бюрократы хотят все сильнее распространить свое влияние на страны-члены и если видят такую возможность, то так и делают.

"Тут нужно терпение. Потому что, несмотря на процедуру условности в отношении Венгрии, в конце концов мы все равно стремимся к соглашению. Есть несколько основных вопросов, в которых мы изменить свою позицию не можем и не хотим", — сказал он.

"Они хотят, чтобы мы впустили мигрантов, а мы не впускаем. Хотят, чтобы мы пустили в школу сексуальную пропаганду, а мы не пускаем. Хотят, чтобы мы и дальше без сомнений поддерживали санкции и поддерживали войну, а мы этого делать не будем", — пояснил Орбан.

Премьер отметил, что у ЕС и Венгрии разное мнение по нескольким важным, даже фундаментальным вопросам.

"Поэтому они не хотели бы правое правительство на прошедших выборах, хотели бы левое. Поэтому они не отдали деньги стране, вместо этого дали доллары левой оппозиции, чтобы они могли победить на выборах. Таков был план, но выборы выиграла правосторонняя Венгрия. Еврокомиссии нечего делать, надо вести переговоры. Сначала они выдвинули всяческие условия, часть которых мы считали разумными, а часть бесполезными. Но поскольку мы хотели достичь результата, то мы и о бесполезных, на наш взгляд, вопросах и инициативах могли договориться", — заявил он.

Орбан также рассказал, что изначально Будапешт согласовал с ЕК 17 требований. Орбан выступил против общего кредита Евросоюза для Украины

"Мы эти 17 требований выполнили, и Еврокомиссия их не только приняла, но и сказала, что план Венгрии один из лучших в Европе… Есть уже и девятнадцатое, и двадцатое требования Еврокомиссии. Кто знаком с Евросоюзом и европейскими институтами, тот точно знает, что у них всегда новые идеи", — отметил венгерский премьер.

Ранее в среду ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия. Теперь решение Еврокомиссии о заморозке средств для Венгрии должен утвердить Совет стран ЕС квалифицированным большинством. Министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич связал решение ЕК задержать выплату средств из фондов ЕС Венгрии с тем, что часть обязательств Будапешта, согласно графику, будет выполнена позднее и выразил надежду, что страна получит 100% средств в 2023 году.

ЕК в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.

Орбан заявил 24 ноября, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, поэтому ожидает, что 30 ноября будет принято решение о разморозке предназначенных для страны средств из определенных фондов ЕС. Требования ЕК касались, в целом, мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.