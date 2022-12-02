МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Руководители ФРС сигнализировали о планах повысить ключевую ставку в декабре на половину процентного пункта, сообщило агентство Reuters. Это станет замедлением темпа ужесточения денежно-кредитной политики, а новые прогнозы ее траектории, которые будут опубликованы после заседания, могут показать, что ключевая ставка движется к максимумам, невиданным со времен финансового кризиса 2007 года. Reuters: в ФРС США высказались о повышении процентных ставок

Более того, эти прогнозы могут опровергнуть мнение рынка, согласно которому к концу следующего года центральный банк начнет понижать ставки, и показать, что они будут находиться на повышенных уровнях как минимум до конца 2023 года.

Обновление прогнозов станет для руководителей ФРС поводом показать, как должна работать их стратегия "повышения и удержания", до какого уровня в конечном счете поднимется ключевая ставка, и каких изменений они ожидают в темпах роста устойчивой, по их мнению, экономики, инфляции, занятости.

Заседание Комитета по операциям на открытых рынках запланировано на 13-14 декабря. Оно завершит беспокойный год, в котором ФРС отреагировала на самый высокий темп инфляции с 1890-х годов самым агрессивным с того времени повышением ставок. Такая реакция спровоцировала шок в финансовой системе, который на одном из этапов обвалил стоимость акций на фондовом рынке США почти на 12 трлн долларов, а недавно поднял ставки по ипотечным кредитам для привыкших к дешевым деньгам потребителей до 7%.

Потом фондовые рынки поднялись, а на этой неделе взлетели, когда председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что центральный банк готов замедлить темп ужесточения политики, после того как четыре раза подряд повысил ставку на три четверти процентного пункта. Это несвойственно главе ФРС, который хочет сохранить жесткие условия финансирования и сосредоточить ожидания инвесторов на борьбе с инфляцией. Доллар дешевеет перед публикацией статистики из США

Вместе с тем, даже если центральный банк будет повышать ключевую ставку шагами по половине или по четверти процентного пункта, она будет двигаться к пока неопределенному "надлежаще ограничивающему" конечному уровню, и руководители ФРС намерены удерживать ее на нем "некоторое время".

Некоторые руководители федеральных резервных банков, часто стоящие по разные стороны баррикад при обсуждении денежно-кредитной политики, говорили о вероятности того, что в следующем году ключевая ставка превысит 5%. Последний раз она находилась выше этого уровня с июня 2006 по июль 2007 года, составляя 5,25%.

Если и были опасения в том, что ставка пересечет этот рубеж, руководители ФРС их не высказывали. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и вице-председатель Комитета по операциям на открытых ранках Джон Уильямс недавно сказал, что, по его мнению, ставка будет находиться на "ограничивающем" уровне "как минимум до конца следующего года".