МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Власти Украины начали процедуры национализации "Альфа-банка", сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Украинские власти национализируют системообразующие банки

"Альфа-банк уже прошел ребрендинг, это "Сенс Банк" сегодня. Уже идут процедуры по национализации как таковой. Национализация "Альфа-банка" выглядит не так, как у Приватбанка, потому что там был намного меньше круг физических лиц, у которых там были вклады и так далее", — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона.

По его словам, процедуры идут в соответствии с законом, панических настроений, в том числе у вкладчиков, нет.

В октябре Владимир Зеленский подписал закон, которым определяется процедура национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. В число системообразующих входил АО "Альфа-Банк" Украина.

Согласно информации о структуре АО на сайте "Сенс Банка", доли через холдинговые компании ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. При этом Нацбанк Украины в октябре запретил Косогову владеть долей в капитале украинского "Альфа-банка".

В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк — крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.