МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в ноябре оказался ниже оценки Минфина на 90,2 миллиарда рублей, сообщило министерство. Потолок установлен: нефтяной рынок шагнул прямо в неизвестность

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2022 года составило —90,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на ноябрь в размере 282,8 миллиарда рублей.

В декабре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 176,1 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 85,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.