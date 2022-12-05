НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек — ПРАЙМ. Центральные банки России и Мьянмы работают над расширением прямых корреспондентских отношений и создают условия для использования российской платежной системы "Мир", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Названы три роковые ошибки владельцев банковских карт

"Чтобы обеспечить бесперебойную торговлю, нашим странам необходимо преодолеть существующие финансовые ограничения. Центральные банки наших стран тесно работают над расширением прямых корреспондентских отношений между банками России и Мьянмы, создают условия для использования российской платежной системы "Мир" для двусторонних расчетов", — сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.

Он отметил, что прибывшие в Мьянму представители банковской отрасли проведут соответствующие переговоры.

После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Однако целый ряд стран, в том числе банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой.