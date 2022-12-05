МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай планомерно сотрудничают в банковской сфере, многие банки двух стран подключились к платежным системам друг друга, сообщил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"У нас идет планомерное сотрудничество в платежной сфере и в сфере банковских карт. Уже многие наши банки подключились к платежным системам друг друга, что весьма важно для бесперебойного функционирования производственных цепочек и цепочек поставок", — сказал Ли Кэцян на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
https://1prime.ru/finance/20221205/839055856.html
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