МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай планомерно сотрудничают в банковской сфере, многие банки двух стран подключились к платежным системам друг друга, сообщил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Россия и Мьянма создадут условия для приема карт "Мир"

"У нас идет планомерное сотрудничество в платежной сфере и в сфере банковских карт. Уже многие наши банки подключились к платежным системам друг друга, что весьма важно для бесперебойного функционирования производственных цепочек и цепочек поставок", — сказал Ли Кэцян на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.