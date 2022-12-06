В минфине Австралии оценили эффект от высоких процентных ставок
Минфин Австралии: влияние высоких процентных ставок будет ощущаться со временем
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Министр финансов Австралии Джим Чалмерс сказал во вторник, что воздействие ужесточения денежно-кредитной политики в полной мере будет ощущаться в экономике страны со временем.
Он сделал это заявление после того как Резервный банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 10-летнего максимума 3,1%. Это повышение стало восьмым за поселение восемь месяцев.
"Мы ожидаем, что в полной мере воздействие повышения процентных ставок будут ощущаться со временем", — сказал Чалмерс на брифинге для СМИ.
"Ожидается, что в следующем году экономика ослабнет, а ее рост замедлится в результате повышения процентных ставок и ослабления мировой экономики", — добавил он.
https://1prime.ru/finance/20221206/839065068.html
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