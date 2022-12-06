МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Министр финансов Австралии Джим Чалмерс сказал во вторник, что воздействие ужесточения денежно-кредитной политики в полной мере будет ощущаться в экономике страны со временем. ЦБ Австралии повысил ключевую ставку до максимума за десять лет

Он сделал это заявление после того как Резервный банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 10-летнего максимума 3,1%. Это повышение стало восьмым за поселение восемь месяцев.

"Мы ожидаем, что в полной мере воздействие повышения процентных ставок будут ощущаться со временем", — сказал Чалмерс на брифинге для СМИ.

"Ожидается, что в следующем году экономика ослабнет, а ее рост замедлится в результате повышения процентных ставок и ослабления мировой экономики", — добавил он.