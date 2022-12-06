МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В федеральном бюджете не предусмотрены средства на выплату тринадцатой пенсии, инициатива "Справедливой России — За правду" не пройдет в Государственной Думе, заявила член комитета нижней палаты парламента по соцполитике, депутат от "Единой России" Светлана Бессараб. В России предложили ввести тринадцатую пенсию

Ранее сообщалось, что партия "Справедливая Россия — За правду" предложила выплатить россиянам дополнительную страховую пенсию по старости.

"Уверена, что она не пройдет в Госдуме. Уверена, что фракция сама понимает, что такая инициатива не может пройти в Госдуме, потому что сверстаны уже бюджеты, как на текущий, так и на следующий периоды", — сказала депутат.

При этом, напомнила Бессараб, бюджет сверстан с дефицитом.

Кроме того, по поручению президента Владимира Путина размер пенсий увеличен на 20 процентов, добавила она.