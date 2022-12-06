МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена предложить ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Белоруссия призвала ООН оценить влияние санкций на продбезопасность

Как сообщает газета, ЕК в рамках очередного пакета санкций планирует предложить странам Евросоюза запретить вкладывать средства в российский горнодобывающий сектор с некоторыми исключениями.

Орган также предложит запретить транзакции с тремя российскими кредитными организациями, передает издание.