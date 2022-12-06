2022-12-06T15:37:33+03:00
2022-12-06T15:37:33+03:00
2022-12-06T15:37:33+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20221206/839071383.html
ЕК предложит запретить вложения в горнодобывающий сектор России, пишет FT
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Европейская комиссия намерена предложить ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Как... ПРАЙМ, 06.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена предложить ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Как сообщает газета, ЕК в рамках очередного пакета санкций планирует предложить странам Евросоюза запретить вкладывать средства в российский горнодобывающий сектор с некоторыми исключениями.
Орган также предложит запретить транзакции с тремя российскими кредитными организациями, передает издание.